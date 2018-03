Allo Sport Village di Catona tutto pronto per accogliere “Junior Next Gen”, il più

importante circuito giovanile nazionale di tennis. L’Accademia del Tennis di Reggio

Calabria, in stretta collaborazione con la società sportiva Palextra, si appresta

perciò ad ospitare un prestigioso ed unico appuntamento che proprio la Federazione

Italiana Tennis ha voluto assegnare alla società reggina. La manifestazione si terrà

da sabato 24 marzo a lunedì 2 aprile e vedrà protagonisti giocatori di entrambi i

sessi del Sud Italia di età compresa tra 9 e 16 anni che si confronteranno suddivisi

in under 10, under 12, under 14 e under 16, per accedere poi (i 5 atleti primi in

ogni categoria) alla fase nazionale. Si tratta, dunque, di un circuito dalla valenza

eccezionale, non solo per la professionalità dei tennisti attesi sui campi, ma anche

per la presenza, in città, di circa 300 atleti provenienti dalla Sicilia, dalla Campania

e dalla Calabria cioè le regioni che rappresentano la cosiddetta macroarea del Sud:

basti pensare che i più prestigiosi circoli di quest’ultima, quindi Palermo, Catania,

Messina, Napoli e da tutta la Calabria, saranno in campo con i loro migliori atleti.

Inoltre, la Federazione Italiana Tennis sarà presente con una qualificata rappresentanza

di tecnici del settore tecnico nazionale per l’intera durata del torneo: Germano

Di Mauro responsabile della micro area del Sud, Paolo Girella coordinatore di tutta

l’attività nazionale giovanile e, per qualche giorno, di Michelangelo Dell’Edera

Direttore dell’Istituto Superiore di Formazione e responsabile del Settore Tecnico

Nazionale. Un’opportunità, quindi, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche

sotto l’aspetto promozionale del territorio reggino, dove, in concomitanza con il

periodo pasquale, soggiorneranno atleti, tecnici, maestri e familiari. Le competizioni

si svolgeranno tutti i giorni e per l’intera giornata, richiamando sicuramente il

pubblico delle grandi occasioni a fronte della levatura tecnica dei giovani tennisti.