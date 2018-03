L’Assessorato all’Ambiente invita all’incontro operativo per preparare la prossima stagione estiva, rivolto agli operatori economici, che si terrà giovedì 22 Marzo, alle ore 15:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Siderno. Saranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Preparare azioni in sinergia per la tutela dell’ambiente e del territorio durante la stagione estiva

2) Proposta e studio di un progetto sull’albergo diffuso

3) Proposte e iniziative per la crescita sociale e culturale della nostra Città.

Vista l’intenzione di questo assessorato di predisporre le azioni in materia ambientale per la prossima stagione estiva in piena sinergia e collaborazione con tutti gli operatori del settore che lavorano nel nostro territorio, tutti i gestori di bar, pizzerie, alberghi, ristoranti e locali pubblici di Siderno sono invitati a partecipare.