di Teresa Cosmano

Continua la battaglia del sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, per il ripristino della viabilità delle strade del territorio metropolitano. E’ di questa mattina la lettera inviata al presidente e al dirigente del Settore Viabilità della Città Metropolitana e per conoscenza anche al Prefetto, al Procuratore della Repubblica e al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Varapodio.

Il primo cittadino, preoccupato per l’incolumità dei cittadini, chiede che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza della viabilità sulla SP 29 e SP 30. “Non avendo avuto fino ad oggi alcun positivo riscontro dalle precedenti segnalazioni e dalle tante attività interlocutorie con le quali si chiedeva di intervenire immediatamente per ripristinare le necessarie condizioni di transitabilità delle sedi stradali SP 29 e SP 30 – scrive Fazzolari – interessate dalla presenza di buche sparse sulla carreggiata anche in prossimità di curve e non potendo più sottostimare il grave pericolo che ne deriva per la pubblica sicurezza, comunico che perdurando oltre il terzo giorno dal ricevimento della presente lettera, la condotta omissiva fin qui registrata, il sottoscritto facendo proprie le prerogative espressamente attribuite dalla legge a tutela della sicurezza pubblica, dovendo tutelare l’incolumità dei cittadini, disporrà d’ufficio, con propria ordinanza contingibile ed urgente gli interventi di che trattasi nel proprio territorio, fino alla totale rimozione dello stato di pericolo, addebitando a codesta Città Metropolitana, quale Ente proprietario delle sedi stradali interessate, le relative spese”.

Il sindaco di Varapodio conclude la missiva precisando che, “nelle more è ovvio che codesto Ente sarà direttamente responsabile in relazione ad eventuali circostanze sinistrose che dovessero verificarsi e che dovessero arrecare nocumento all’incolumità dei cittadini, eventualmente riconducibili alla grave e perdurante situazione di pericolosità più volte segnalata”.