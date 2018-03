“Le aree riservate per il parcheggio dei disabili all’Ospedale Pugliese-Ciaccio vengono spesso interdette dalla sosta di ambulanze che impediscono l’ingresso e l’uscita delle auto. E’ una situazione che si protrae da tempo e, nonostante le mie segnalazioni alla direzione di presidio, gli episodi continuano a ripetersi creando notevoli disagi a chi ha più bisogno”. Lo ha affermato il consigliere comunale Manuela Costanzo nel richiedere la massima attenzione per la risoluzione della problematica.

“Nonostante le rassicurazioni ricevute – ha continuato – in merito ad un eventuale presidio che sarebbe stato garantito dalle guardie giurate in servizio, anche oggi si è registrato un altro caso con un’ambulanza della Croce rosa che per ore ha impedito al conducente di un’auto in sosta riservata ai disabili di poter fare manovra. Non solo, lo stesso ha anche ricevuto un’aggressione verbale da parte dell’operatore del servizio di soccorso. Mi auguro che episodi di questo genere non accadano più, il rispetto viene prima di ogni cosa”.