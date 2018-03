Circa diecimila persone, secondo fonti della Questura, hanno preso parte a Vibo alla manifestazione di Libera in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. All’evento, che ha preso il via con un corteo, hanno preso parte associazioni, organizzazioni sindacali, studenti e nonché i familiari delle vittime i cui nomi sono stati letti.

“Quello di oggi è un segnale molto importante – ha detto il referente regionale di Libera, don Ennio Stamile – nella lotta ad ogni forma di mafia perché mette in risalto come la gente perbene non abbia mai perso la forza di lottare. C’è la consapevolezza di dover fare molto di più in questa terra per fronteggiare la ‘ndrangheta della quale abbiamo capito essere un fenomeno culturale. Ecco perché – ha concluso – dobbiamo insistere sull’affermazione della cultura specialmente tra le scuole. Ed è da lì che siamo partiti, perché siamo convinti che i clan hanno paura della scuola”.