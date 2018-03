Con l’estate che si avvicina, in molti sognano di arredare al meglio e con tutti i comfort uno spazio esterno, da vivere e da godersi.

Proprio per questo motivo, le ultime tendenze in tema di arredo da giardino sono da tenere d’occhio, dato che si possono ricavare degli utili spunti per arredare al meglio anche il proprio spazio all’aperto, scegliendo dei complementi ideali e creati appositamente per garantire comodità e non solo!

Una delle ultime mode è quella di andare a ricreare un giardino in casa. Questa tendenza sta imperversando da un po’ e ormai ha contagiato proprio tutti. In cosa consiste? Nel creare un bellissimo giardino in casa, dando un tocco zen che non questa mai.

Naturalmente, l’arredamento va scelto in maniera oculata e si devono avere a propria disposizione tutti i migliori consigli per creare un giardino in casa.

C’è chi parla, nello specifico, di giardino d’inverno ma in realtà questo spazio può essere vissuto tutto l’anno e non solo durante la brutta stagione. Si tratta, infatti, di un oasi felice, che permette di rilassarsi magari dopo una giornata di lavoro pesante.

Qualche spunto? Lo vediamo immediatamente! Iniziamo con il dire che si tratta di uno che, talvolta, può essere interno a una casa ed è ideale per tutti coloro i quali non hanno spazio all’esterno o per chi desidera avere anche un posticino coperto con piante e quant’altro. I giardini interni sono molto in voga nei paesi freddi del Nord Europa: qui si fruttano soprattutto le verande e nelle stesse si ripongono le piante e qualche complemento d’arredo per godere di un po’ di relax.

L’idea, quindi, è proprio quella di prendere spunto da lì e creare una zona relax con piante e fiori, con un divanetto o una bella sedia al dondolo. Uno spazio di questo tipo va senza dubbio ad arricchire la propria casa e ad abbellirla.

Sappiamo, inoltre, che le piante non solo danno un tocco di colore all’ambiente circostante, ma vanno anche a purificare l’aria.

Naturalmente, il giardino non è solo quello interno. Se si ha a propria disposizione un po’ di spazio esterno da poter arredare come si preferisce, ci si può sbizzarrire. L’arredo da giardino è sempre più bello, confortevole e, soprattutto, è sempre più alla moda.

Scegliere il giusto complemento d’arredo per rendere il proprio spazio verde unico richiede una particolare attenzione ed è proprio per questo motivo che è importante andare a scegliere solo il meglio, seguendo qualche utile consiglio.

Una idea veramente unica, ad esempio, è quella di arredare il proprio giardino con un letto da esterno. Ad esempio, sul sito GiordanoShop ci sono dei bellissimi letti a baldacchino da esterni: cosa ci può essere di più bello del dormire guardando le stelle o di rilassarsi a bordo piscina? Anche un divano letto da esterno è un’idea vincente, così come lo sono le amache e i dondoli.

Questi sono solo alcuni dei tanti suggerimenti da cogliere al volo per arredare in maniera comoda e unica il proprio spazio esterno.

Le idee sono tante ma, per creare uno spazio unico nel suo genere, si devono tenere presenti soprattutto quelle che sono le proprie esigenze, la conformazione del proprio giardino e dei dettagli che possono fare la differenza.

Naturalmente, è anche importante andare a scegliere solo complementi di arredo di un certo livello e di alta qualità: dovendo stare in spazi aperti, è fondamentale che questi mobili non si rovinino con facilità e, quindi, non si possono scegliere i primi prodotti che capitano, ma va fatta una scelta oculata, anche in base ai materiali e alla loro resistenza agli agenti atmosferici.