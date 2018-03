I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro sono impegnati lungo la costa del comune di Nocera Terinese poiché il mare in tempesta si è riversato nell’area abitata abbattendo le barriere di protezione. Numerose sono le richieste alla sala operativa 115. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate a soccorrere i cittadini bloccati in casa. Sul posto anche una squadra di Vigili del Fuoco specialisti fluviali.

COLDIRETTI

L’eccezionale mareggiata in corso sulla fascia tirrenica sta producendo ingenti danni alle strutture del Consorzio di Bonifica di Lamezia situate tra le località “La Macchia” e “La Vela” nel comune di Nocera Terinese, dove è in corso la posa in opera della condotta. La Coldiretti precisa comunque che tutta la fascia tirrenica fino a Scalea è interessata dalla mareggiata che sta arrecando disagi e danni. I lavori di cui sopra – riferisce Coldiretti – interessano la modifica del vecchio tracciato che era posto vicino al mare, e prevedono la sistemazione della condotta a lato della SS18 proprio per garantire l’irrigazione nelle aree situate lungo la fascia costiera. Le fortissime mareggiate in corso hanno arrecato danni alla tubazione posata in opera. I lavori che si stanno realizzando, vengono effettuati a totale carico del Consorzio di Bonifica che utilizza fondi propri, e non sono a carico di altri Enti. Il Presidente del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese Franco Arcuri, esprime grande preoccupazione per quanto sta accadendo e – ha dichiarato – che d’intesa con Coldiretti, si procederà alla quantificazione dei danni subiti dagli agricoltori e alle strutture del Consorzio unitamente ad un piano di interventi non appena le condizioni metereologiche lo permetteranno. Al momento l’eccezionale mareggiata in corso ha determinato la sospensione di ogni attività nelle zone interessate.