di Sigfrido Parrello

PALMI (RC) – Questi i provvedimenti disciplinari dopo la 10° Giornata di

Ritorno del Campionato Nazionale di Serie D Girone I dove partecipa la

Uesse Palmese 1912. In base alle risultanze degli atti ufficiali sono

state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A carico di Società: ammenda di Euro 600,00 per la Nocerina. A carico di

calciatori espulsi dal campo: squalifica fino al 30/09/2018 per Ott Vale

(Troina). Squalifica per tre gare effettive per Giovanni Condomitti

(Cittanovese), Raffaele Imparato (Ebolitana). Squalifica per una gara

effettiva per Giuseppe Moscato (Cittanovese), Tommaso Scuffia

(Roccella). Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione per

Davide Moi (Gela). Squalifica a carico di calciatori non espulsi dal

campo: squalifica per una gara effettiva per recidiva in ammonizione (la

X infrazione) per Vincenzo Chiochia (Roccella). Squalifica per una gara

per recidiva in ammonizione (la V infrazione) per Simone Lavilla (U.S.

Palmese 1912) Consalvo Cordova (Roccella).