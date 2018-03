Soddisfazione ed apprezzamento per il prestigioso incarico conferito all’on. Francesco D’Agostino, eletto Presidente della Commissione Riforme in seno al Consiglio Regionale della Calabria. L’Amministrazione Comunale esprime il proprio compiacimento per questo giusto riconoscimento all’impegno politico svolto dal Consigliere, in questa legislatura a Palazzo Campanella ma anche nei precedenti mandati elettorali in altri ruoli di primo piano nell’ambito provinciale. La civica amministrazione manifesta la piena convinzione che l’on. D’Agostino saprà valorizzare al meglio il lavoro svolto in questi anni per il suo territorio, nella consapevolezza che adempierà al mandato con diligenza e competenza, come ha sempre fatto. Non vi è dubbio che il neo Presidente della I^ Commissione affronterà con decisione le problematiche, molteplici e di rilevante spessore, aperte nel nostro territorio. In conclusione l’Amministrazione esprime la certezza che Francesco D’Agostino, nel nuovo e oneroso compito assegnatogli, spenderà tutte le sue capacità e il suo impegno politico orientato a tutelare i legittimi interessi della Calabria.