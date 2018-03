Il concerto di Alessandro Mannarino al Teatro Politeama di Catanzaro inizialmente previsto per il 15 aprile, è stato rinviato al 19 dello stesso mese. Ad annunciarlo è la Esse Emme Musica di Maurizio Senese che organizza il concerto, in esclusiva regionale. Lo slittamento, spiega la Esse Emme Musica, è dovuto a motivi tecnici; rimane invariata la location. L’organizzazione inoltre fa sapere che i biglietti acquistati per il 15 aprile sono validi per il concerto del 19 aprile; ad ogni modo chi volesse fare richiesta di rimborso può farla a partire da lunedì 26 marzo ed entro venerdì 6 aprile. Per ogni informazione in merito, contattare gli uffici della Ticket Service Calabria (Tel. 0961.060491, info@ticketservicecalabria.it, www.ticketservicecalabria.it). Per il concerto di Mannarino del 19 aprile, le prevendite proseguono regolarmente. La data si inserisce nel tour di sperimentazione “L’Impero crollerà”: Mannarino, artista eclettico e coraggioso, torna con un nuovo concept pensato per una dimensione “più intima” e per offrire uno spettacolo inedito al pubblico che continua a seguire la sua evoluzione. La parola impero, presente in varie canzoni, è un simbolo ed una metafora ed è quel luogo immaginario e distopico che fa da sfondo a molte delle sue storie. Con questo tour sarà come entrarci dentro, sentirne i suoni e le voci.