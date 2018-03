CARIATI (CS) – I giovani sono più consapevoli di quanto si pensi e sono interessati a

capire come la società può diventare più giusta. È questo il messaggio che

viene fuori da ‘Terra, solchi di verità e giustizia’, l’evento che si è

tenuto stamattina al Cinema Teatro di Cariati in occasione della Giornata

della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

L’iniziativa è stata presentata da due giovanissime studentesse, Elena

Tranquillo e Michela Salatino, che con spontaneità ed entusiasmo hanno

tenuto alta l’attenzione del pubblico per l’intera durata dell’evento. Le

due ragazze, che fanno parte del gruppo di studenti che ha vinto il primo

premio del progetto Légalité, hanno introdotto le performance dei loro

coetanei, intervistato gli ospiti e hanno anche dimostrato un certo piglio

risoluto in un appunto conclusivo: “a quei ragazzi che nel corso

dell’evento hanno ridacchiato e si sono distratti, vogliamo dire: cercate

di riflettere sui temi di cui abbiamo discusso oggi”.

Insomma, due future donne di carattere. E non sono le uniche tra i giovani

ad avere già sviluppato uno spiccato senso critico nei confronti del mondo

e la voglia di essere sempre curiosi e attenti. Sul palco si sono

susseguiti una serie di ragazzi, che hanno interpretato, letto e presentato

alcuni lavori. Letizia Via, alunna dell’IIS, ha recitato con maestria un

brano tratto da I cento passi, il film di Marco Tullio Giordana dedicato a

Peppino Impastato.

Hanno poi preso la parola i partecipanti del progetto Légalité. Federica

Critelli e Antonietta Fazio, anche loro tra le quattro studentesse

vincitrici, hanno presentato il video “Frangar, non flecatar”. “Mi

spezzerò, non mi piegherò” e hanno raccontato l’esperienza fatta in Spagna

proprio grazie al progetto, durante la quale hanno potuto confrontarsi su

tematiche cruciali, come quello della legalità, con alcuni coetanei

spagnoli.

Emanuele Spizziri e Fiorella Delomo, dell’ITA Vittorio Emanuele II di

Catanzaro sede di Gizzeria, hanno introdotto e commentato il loro video, La

legge della droga.

Mentre i tre alunni della III B dell’Istituto comprensivo di Cariati,

Chiara Cariglino, Luigi Greco e Alfonso Greco, hanno letto alcuni testi

dedicati a due vittime di mafia: Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore”

del Comune di Pollica, e Renata Fonte, assessore e consigliere del Comune

di Nardò. Giada Renda ha poi regalato al pubblico alcune riflessioni degli

alunni su un brano di don Italo Calabrò.

GLI ADULTI. L’evento, il cui svolgimento è stato ideato dai ragazzi, ha

visto come ospiti anche alcuni adulti. Ognuno di loro, con le proprie

professionalità e la propria esperienza, ha restituito una testimonianza o

un sostegno ai più giovani.

Il primo a salire sul palco del Cinema Teatro è stato Cataldo Formaro,

direttore di Cariatinet, che ha organizzato l’evento in collaborazione con

l’agenzia Jureka. A seguire, Antonio Arcuri, assessore del Comune di

Cariati quando è stato proposto alle scuole il progetto Légalité, Giuseppe

Bruno, criminologo e giurista, autore del libro L’innocenza perduta di

uomo criminale. Percorsi evolutivi di criminogenesi sociale, Concetta

Cosentino, insegnante del liceo Stefano Patrizi di Cariati, Isabella

Cosentino e Tiziana Capalbo, insegnanti dell’Iss di Cariati.

Ancora, Filomena Greco, sindaco di Cariati quando è partito il progetto

Légalité, che ha consegnato gli attestati di merito alle studentesse

vincitrici del premio. E infine, Nicodemo Leone, comandante di stazione di

Cariati, e don Mosè Cariati, parroco.

Tutti hanno concordato su alcuni punti. Per esempio, che i giovani saranno

il futuro della società, ma che per ora hanno bisogno di sentirsi protetti

e di essere guidati in un percorso formativo che punti all’onestà e alla

legalità. Inoltre, dai diversi interventi è venuto fuori che avere il

coraggio delle proprie idee e arrivare perfino a denunciare può essere una

scelta difficile, ma che allo stesso tempo dà un senso alla vita.

E non da ultima l’idea che nessuno deve sentirsi solo o abbandonato: le

forze dell’ordine sono sempre pronte a tutelare i cittadini.

Da parte del “mondo adulto”, nei diversi interventi, sono arrivati i

complimenti a tutti i ragazzi, che spesso sono più in gamba di come

superficialmente si pensa. E poi un appello: “siate sempre curiosi,

interessati, con le antenne alzate”.