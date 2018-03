Il gruppo SoGeGross, operante nella grande distribuzione organizzata all’ingrosso

ed al dettaglio con le insegne Basko, Doro Supermercati ed Ekom, ha richiamato due

lotti di Noberasco Wellness mix con bacche di Goji 350g e un lotto Noberasco Frutti

rossi mix con bacche di Goji 250g prodotti dalla Noberasco, azienda ligure del

settore alimentare, leader italiano nel mercato della frutta secca. Nello specifico

si tratta dei lotti rispettivamente il primo avente Codice Sogegross: 102.15EAN:

8005120211598, Lotto: l7128B + L7285B, scadenza(TMC): 28/02/2018 e 31/07/2018 Fornitore:

Noberasco, Periodo: Acquistato presso i Cash dal 16/05/2017 al 20/03/2018 e il secondo

Codice Sogegross: 101.06 EAN: 8005120211581,Lotto: L7244A , scadenza(TMC): 30/09/2018

Fornitore: Noberasco, Periodo: Acquistato presso i Cash dal 27/11/2017 al 20/03/2018.

Il motivo del richiamo è la presenza di “Residuo di Fitosanitario”. I prodotti richiamati

appartengono ai lotti indicati nel testo venduti tramite la formula Cash&Carry che

sono stati confezionati nello stabilimento in Località Paleta Carcare 17043 (SV).

Si raccomanda a chi ha acquistato i prodotti dei lotti richiamati, di restituirli

presso il punto vendita d’acquisto unitamente alla fattura. I fitofarmaci denominati

anche prodotti fitosanitari o agrofarmaci sono tutti quei prodotti, di sintesi

o naturali, che vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle

piante quali malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali, piante

infestanti (fonte: Wikipedia). Più frequentemente sono denominati anche pesticidi

termine tradotto dall’inglese pesticides, il cui uso in italiano è evocativo di

una valenza negativa. Significato che in realtà tali prodotti non hanno, in quanto

se impiegati correttamente hanno come unica funzione quella di proteggere la salute

della coltura e di garantirne la sopravvivenza. Nella categoria dei fitofarmaci possono

esserre ricompresi: anticrittogamici (contrastano le malattie e/o alterazioni da

funghi e batteri), nematocidi, insetticidi e acaricidi (combattono insetti e altri

animali dannosi), diserbanti ed erbicidi (eliminano le malerbe), fitoregolatori (ormoni

vegetali ed assimilabili) e radicanti e bracchizzanti. Uno dei rischi più importanti,

connessi all’uso di questi prodotti, sono quegli sanitari per il consumatore attraverso

l’ingestione di alimenti che contengono residui. I prodotti fitosanitari possono

determinare una grande varietà di effetti tossici sull’uomo. Gli effetti tossici

possono variare sensibilmente in relazione alle diverse vie di esposizione: le

sostanze tossiche assorbite attraverso i polmoni o attraverso la pelle raggiungono

rapidamente il circolo sanguigno e con esso i vari organi del corpo umano;  le

sostanze tossiche assorbite per ingestione raggiungono il circolo sanguigno soltanto

dopo essere state trasformate (detossificate) dal fegato;  una volta assorbite

le sostanze possono trasformarsi all’interno dell’organismo e formare sostanze

chimiche diverse da quelle di partenza (metaboliti);  alcune sostanze ed i loro

metaboliti possono anche accumularsi nei singoli tessuti (principalmente grasso,

ma anche tessuto osseo); gli effetti tossici si manifestano quando la dose assorbita

dall’organismo supera la “soglia di effetto”; l’ “effetto tossico”

si può manifestare a seguito di una singola esposizione (generalmente a dosi elevate)

o di esposizioni prolungate nel tempo (basse dosi ripetute nel tempo e non tossiche

singolarmente) . L’allerta, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello

dei Diritti”.è stata comunicata attraverso l’avviso di richiamo pubblicato

da Sogegross sul proprio sito internet alla voce “Ritiro prodotti”.