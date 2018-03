TAURIANOVA – Sono ripartiti nella giornata di ieri i lavori di viabilità che prevedono l’asfaltatura di alcune strade del centro cittadino. Le attività, come comunicato sulla pagina Facebook del Comune, erano state sospese nel mese di dicembre scorso a causa delle basse temperature. È consigliabile, infatti, secondo quanto si legge nel post, che l’asfalto sia messo in opera quando le temperature non sono troppo basse, per evitare il rapido raffreddamento del tappetino con scarsa presa e dunque interventi poco efficaci. L’amministrazione è dunque impegnata a risolvere l’emergenza buche in città: “Consapevoli delle condizioni delle strade del territorio comunale, conclude la nota, aggravate nelle scorse settimane dalle frequenti piogge, da oggi opereremo al fine di limitare e risolvere i disagi segnalati dai cittadini”.