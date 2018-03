di Teresa Cosmano

Se qualcuno a Cinquefrondi è rimasto sorpreso dal dietrofront del sindaco Michele Conia, riguardo le sue dimissioni, questo non è sicuramente il consigliere comunale Marco Cascarano, il quale, già all’indomani dell’annuncio da parte del primo cittadino, aveva sostenuto si trattasse solo di una «farsa che sa di vecchia politica, di teatrino e, soprattutto, di mancanza di rispetto verso i cittadini», dicendosi sicuro che la revoca delle dimissioni non sarebbe tardata ad arrivare. Detto fatto. Il sindaco, a distanza di sette giorni, come anticipato da Cascarano, ha ritirato le sue dimissioni, compiendo addirittura un rimpasto di Giunta, con l’allontanamento di Longo dalla carica di vicesindaco, affidata al consigliere Furiglio. A questo “balletto” di decisioni, non sono tardate ad arrivare le dichiarazioni del consigliere d’opposizione, che bolla come «una vergognosa farsa irresponsabile», il comportamento di Conia.

«Come avevamo ragionevolmente preannunciato – dichiara l’ex primo cittadino Cascarano – il sindaco ha revocato le sue dimissioni e con esse ha dato vita alla resa dei conti interna alla maggioranza. Altro che prima Repubblica, bassa politica o teatrino, quanto posto in essere, che non trova precedenti nella storia politica del Comune di Cinquefrondi. Anche questa volta però, lo stesso sindaco ha preferito la via della presunzione al democratico confronto, ovvero senza convocare i capigruppo e le forze politiche preposte. A questo punto dobbiamo prendere atto di una vergognosa farsa irresponsabile che necessità di una risposta politica adeguata, propedeutica e responsabile nell’interesse del popolo cinquefrondese. Inoltre – ha continuato – siamo fortemente convinti che la gente abbia avuto modo di constatare che questa maggioranza è la peggiore esperienza politica della città. Nei prossimi giorni valuteremo ogni soluzione politica utile per il bene della collettività, contro questi incapaci che confondono le istituzioni come fossero casa propria (Rinascita). Al peggio non c’è mai fine!».

Un Cascarano che si dimostra sempre più agguerrito nell’intenzione di riprendersi lo scranno più alto del Comune di Cinquefrondi. Intanto in città, c’è chi è pronto a scommettere che dopo questa mossa politica, il sindaco Conia possa perdere il sostegno di una parte della maggioranza, arrivando così ad elezioni anticipate che, secondo i più, rimetterebbero il Comune di nuovo in mano proprio a Cascarano. Quasi come se Conia glielo avesse offerto su un piatto d’argento. A questo punto non ci resta che aspettare l’evolversi della situazione, per scoprire chi ha ragione.