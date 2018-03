Sabato 24 e domenica 25 Marzo a Reggio Calabria in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, torna l’Ab-bracciata Collettiva, la maratona di nuoto di 30 ore consecutive organizzata per la terza edizione dalla Cooperativa Sociale ONLUS TMA Group. La maratona di solidarietà e sensibilizzazione per l’autismo si svolgerà contemporaneamente in 10 città italiane, Napoli, Roma, Milano, Firenze, Foggia, Siracusa, Treviso, Alessandria, Lecce e Reggio Calabria, presso la piscina Apan in viale Laboccetta (RC), dalle 7:30 di sabato 24 marzo e continuerà, per tutto il giorno e la notte, fino alle 13:30 di domenica 25 marzo. I partecipanti potranno supportare l’iniziativa nuotando, stando a bordo vasca o anche con un contributo spontaneo a favore dei ragazzi che durante l’anno effettuano questo percorso terapeutico.

I metri nuotati da ciascun partecipante simboleggiano il tentativo di avvicinarsi alle problematiche connesse alle famiglie dei bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Un modo per condividere con loro una piccola parte del percorso della loro vita, un modo per “ab-bracciare” le loro cause finalizzate al riconoscimento dei diritti dei loro bambini speciali, spesso negati. Un segno di vicinanza e di condivisione attraverso lo sport che riesce ad abbattere le barriere e a rendere tutti uguali. In particolare il nuoto e l’attività in acqua, attraverso la TMA metodo Caputo Ippolito, offre grandi opportunità di integrazione e di rieducazione.

Il metodo TMA Caputo-Ippolito utilizza l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale e motorio: attraverso un intervento individualizzato, aiuta a sviluppare una relazione significativa superando i disturbi della comunicazione, relazione, e generalizzati connessi all’autismo. Infatti proprio in questi giorni è stata pubblicata, su una importante rivista scientifica americana “Journal of Autism and Developmental Disorders”, “Effectiveness of a Multisystem Aquatic Therapy for Children with Autism Spectrum Disorders” una ricerca sugli effetti benefici della TMA metodo Caputo Ippolito.

L’edizione del 2017 dell’ Ab-bracciata Collettiva ha visto coinvolte 16.000 persone in tutta Italia: semplici cittadini e nuotatori professionisti, ragazzi affetti dal disturbo con i loro coetanei e familiari, operatori TMA ed educatori, che hanno nuotato 8.700 chilometri dando vita a una due-giorni di grande festa e di partecipazione. Le famiglie si sono sentite finalmente supportate da tante persone cha hanno partecipato attivamente a tutte le manifestazioni che in ogni città sono state organizzate. Un concreto segno di vicinanza. Lo sport non ha mai fatto così bene!

La maratona, che ha ricevuto il patrocinio morale del comune di Reggio Calabria,vedrà la partecipazione di varie autorità del territorio ed anche la presenza di Federazioni, associazioni, campioni e di scuole, il ricavato dell’evento sarà devoluto alle famiglie di bambini con autismo che hanno meno opportunità economiche, per offrirgli la possibilità di effettuare la TMA (Metodo Caputo Ippolito) durante l’anno, cosi facendo si cercherà di ridurre il costo mensile che le famiglie si trovano a pagare per garantire la terapia ai propri figli. Per informazioni contattare l’organizzatrice: il Coordinaote Regione Calabria, Messina e provincia la Dott.ssa Anna Maria Arena all’email anna.arena@terapiamultisistemica.it tmacalabria@gmail.com