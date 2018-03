Finalmente una storia a lieto fine che fa ben sperare sulla sanità in Calabria e soprattutto nella Piana di Gioia Tauro. Lo sanno bene i genitori del piccolo Dennis, un bimbo di pochi mesi, che è stato salvato nei giorni scorsi all’ospedale di Polistena. Il bambino era arrivato in condizioni disperate, con crisi respiratorie profonde e febbre alta. Tempestivo è stato l’intervento della Dott.ssa Valeria Chirico, che come ci hanno raccontato i genitori Cristina Rozmalin e Carlo Citroni, ha letteralmente salvato il piccolo, accudendolo amorevolmente fino a che il pericolo non è passato. Questi due genitori, che hanno temuto il peggio, hanno scelto il nostro giornale per ringraziare pubblicamente la Dott.ssa Chirico, per tutto ciò che ha fatto per salvare il loro bambino.