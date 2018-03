La polizia stradale di Firenze ha arrestato un uomo che, a bordo di una Ford Fiesta, stava trasportando droga. E’ accaduto ieri pomeriggio sullA/1, vicino lo svincolo di Calenzano, dove l’auto è stata fermata da una pattuglia che stava attuando il dispositivo di controllo a reticolo, finalizzato a monitorare i veicoli in transito per individuare sia gli automobilisti poco virtuosi che i delinquenti. L’operazione di ieri non è stata casuale, visto che i poliziotti hanno appurato che l’A/1 viene utilizzata dai malviventi per i loro loschi traffici. Appena hanno visto l’auto piena di borse, troppe per una sola persona, si sono insospettiti. Il fiuto degli agenti ha fatto centro poiché il conducente, di Reggio Calabria, pur se giovane era una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, tant’è che anni fa gli era stata sospesa la patente per quattro mesi. Vistosi scoperto, l’uomo ha confessato che quel carico era da piazzare nel bergamasco.