Continua ad imperversare il maltempo al Sud. In Calabria piove con temperature in ulteriore calo: abbiamo +5°C a Vibo Valentia e +8°C a Reggio Calabria. Nella giornata di oggi nelle Regioni meridionali sarà il giorno più freddo di questo colpo di coda invernale, con ulteriori precipitazioni nevose fino a bassa quota. Migliora, invece, la situazione al Nord con temperature in forte aumento fino a +18°C tra Milano e Torino.