Durante l’ultima Assemblea Provinciale dei Giovani di Confagricoltura – ANGA di Reggio Calabria il Presidente Cordopatri, che ha aperto i lavori, ha passato in rassegna tutte le attività svolte negli ultimi mesi, sottolineando la soddisfazione di essere riusciti ad interpretare ed attuare un sindacalismo attivo e dinamico, che ha lambito trasversalmente moltissimi settori, da quelli sindacali alla cultura dell’aggregazione tra Aziende ed alla formazione tecnica, passando per gli approfondimenti tematici. Prova di tutto questo ne sia il fatto, che ANGA RC è stata promotrice o presente -apportando il proprio contributo – a numerosi tavoli tecnici, eventi di valorizzazione della nostra agricoltura, iniziative sociali e benefiche, corsi di formazione e di aggiornamento.

In seno all’Assemblea sono intervenuti il Comm. di Confagricoltura Reggio Calabria – Marino Scappucci- ed il Direttore di Confagricoltura Calabria – Angelo Politi-, i loro interventi sono stati incentrati sullo stato di avanzamento della Politica Agricola Comunitaria e del Programma di Sviluppo Rurale. Partecipati i momenti di confronto, con i giovani Imprenditori presenti, riguardo all’impatto ed al sostegno che l’agricoltura calabrese trae da questi importanti “Pilastri” ed anche sulle criticità dovute al procrastinarsi delle lungaggini burocratiche che limitano la liquidazione delle somme spettanti alle Aziende destinatarie.

L’Assemblea, ha deliberato sulla definizione di una prima tranche di “macroaree di interesse sindacale” e sull’assegnazione dei responsabili di “Federazione di Prodotto Provinciale”, così suddivise: Sebastiano Pizzata, Area sindacale; Emanuele Spada, Area Agro-Economica; Giuseppe Barbaro, Area Rapporti Istituzionali, Paolo Palamara, FPP Zootecnia; Francesco P. Cordopatri, FPP Olivicola; Rodolfo Castellano e Salvatore Friscia, FPP Frutticoltura; Giuseppe Camera e Giuseppe Ceravolo, FPP Orticoltura; Gatano Crisafulli, FPP Vivaismo; Daniele Molina, FPP Apicoltura; Rosario Milicia, FPP Agri-Solidarietà.

Con grande fervore è stata sancita la nascita dell’ “Osservatorio sul Kiwi”, posto sotto le direttive del Vice Presidente ANGA-RC Rodolfo Castellano, il quale coordinerà la task-force di agronomi ANGA per offrire supporto tecnico e sindacale ai coltivatori di kiwi associati. L’esigenza di creare un organismo dedicato al Kiwi è nato -dichiara il dott. Castellano- dal sensibile aumento delle superfici coltivate nella nostra Provincia, e dal grande interesse che suscita soprattutto tra i Giovani Imprenditori Agricoltori che vedono in questa coltura buoni ritorni economici. Una buona gestione agronomica degli impianti – conclude il Vice Presidente – è indispensabile per ottenere alti standard qualitativi del prodotto ed essere competitivi sui mercati.

Entusiasta il Pres. Cordopatri, che dichiara: “ANGA è una realtà in forte crescita. Vedere tanti ragazzi accettare con entusiasmo la responsabilità di occuparsi di settori così strategici e complessi, è un bellissimo segnale. In questi anni, grazie alla guida del nostro Pres. Reg.le -dott. Giuseppe Barbaro-, si è riusciti a mantenere un elevato standard qualitativo in termini di offerta sindacale e di aggregazione. Ciò, ci ha permesso di essere interlocutori privilegiati di importanti istituzioni quali l’Università Mediterranea, la Città di Reggio Calabria ed altri Comuni della provincia. Attraverso il dialogo – conclude Cordopatri – costruttivo con le Istituzioni e con un ulteriore attenzione alle istanze della nostra base sociale che contiamo di poter implementare il nostro contributo in termini di difesa e di crescita delle Aziende Agricole dei Giovani e del nostro Territorio. ”