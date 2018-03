La giovane taurianovese Enza Petrilli, assoluta protagonista nelle scorse settimane dei Campionati Italiani Para-Archery di Palermo, è stata ricevuta dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto. Il politico ha parlato dell’incontro con l’atleta in un post su Facebook. Queste le parole dell’esponente Pd: “Il sorriso dell’incantevole Enza Petrilli, campionessa di tiro con l’arco, che agli ultimi campionati italiani paralimpici, a Palermo, ha vinto un bronzo individuale e un argento negli Assoluti, nella categoria senior femminile. Questa ragazza calabrese è il nostro orgoglio, una giovane donna che nello sport e nella vita sta raggiungendo traguardi importanti superando ogni difficoltà. Noi facciamo il tifo per lei, perché sono certo che in futuro porterà molto in alto il nome della nostra regione”.