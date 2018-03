di Giuseppe Campisi

Cinquefrondi – Assume i contorni marcatamente politici la decisione del sindaco Michele Conia di rimpastare la giunta silurando anche l’assessora Romina Sorbara e la collega Gabriella Valentino e forgiando il nuovo esecutivo comunale con la nomina di tre consiglieri eletti Rocco Furiglio, anche vicesindaco, Flavio Loria e Giada Porretta con la sola riconferma dell’assessora uscente Roberta Manfrida (non consigliera, sebbene eletta ma successivamente dimissionaria). Ecco che allora dalle dimissioni al rimpasto è un attimo e il terremoto che negli ultimi giorni ha interessato il municipio ha portato in dote una vera e propria rivoluzione sfociata in un deciso rinnovamento per ben 3/4 della giunta ed, intrinsecamente, una serie di riflessioni. La prima e più importante sancisce il riassesto della maggioranza che, nel “turn over” forzato, probabilmente perde l’appoggio interno di due consiglieri Longo e Valentino – che insieme all’ex assessora Sorbara hanno già indetto per domani una conferenza pubblica con stampa e cittadini quale «atto dovuto nei confronti della nostra comunità» è stato il messaggio – e quello esterno della Sorbara appunto, dimessasi da consigliera assieme alla collega Roberta Manfrida, negli ultimi mesi del 2015, per allargare la maggioranza e favorire così l’ingresso dei consiglieri non eletti Fausto Cordiano e Flavio Loria con una manovra strategica, allora condivisa, che aveva puntato tutto sul patto di ferro di mantenere Sorbara e Manfrida assessori fino al termine della consiliatura.

Ma si sa, niente è per sempre, specie in politica dove gli equilibri si piegano come canne al vento e cambiano come le stagioni. E mentre Romina Sorbara vede tramontare, almeno per il momento, la sua esperienza politica diretta – venendo meno le condizioni elettive per sedere in consiglio e quelle fiduciarie per stare in giunta – per Longo e Valentino c’è da giurare che si apra una fase di incertezza e mani libere in consiglio comunale. Dunque, il neovicesindaco Rocco Furiglio assorbirà parte delle deleghe dell’assessore Longo (ma non quelle pesanti di Urbanistica – Lavori Pubblici – Personale e Pubblica Istruzione che resteranno saldamente nelle mani del sindaco), Roberta Manfrida rimarrà sostanzialmente con le sue, Flavio Loria viene nominato assessore al Bilancio, Commercio e Attività Produttive nelle more delle competenze che furono della Valentino mentre Giada Porretta, tutt’ora Presidente del civico consesso, sarà delegata a Cultura, Spettacolo e Pari Opportunità. Una operazione di restyling resasi necessaria all’indomani della determinazione del primo cittadino di rimanere in sella a seguito della convulsa settimana da dimissionario.

E qui, per la verità, tutto accade di settimana in settimana. Una vera e propria operazione di geometria politica variabile quella imbastita da Conia nelle cui mani si conferma, in ogni caso, salda la maggioranza potendo contare sul supporto attivo di ben 6 consiglieri (Giuseppe Albanese, Maria Annunziata D’Agostino, Giada Porretta, Flavio Loria, Fausto Cordiano e Rocco Furiglio) ma ridisegna l’assetto complessivo del consiglio comunale nel quale le opposizioni di UPP e PD (rispettivamente con due consiglieri: Marco Cascarano e Mariangela Iannizzi e Michele Galimi e Angelo Burzese) vedranno aggiungersi, probabilmente, un gruppo misto formato dagli ex assessori Giuseppe Longo e Gabriella Valentino. Settimane di passione e palpitazione, che per puro caso delimitano quella spirituale della Settimana Santa, il cui sillogismo annota localmente il convertirsi, lo spirare ed il risorgere diversi destini politici.

LA DELIBERA DI GIUNTA

delibera giunta conia