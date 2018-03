Cariati (CS). Marijuana nella cesta per i panni: arrestato un ventunenne

Nel pomeriggio di oggi i militari della Stazione Carabinieri di Cariati, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio B.V., classe 1997.

L’attività dei carabinieri si è sviluppata poiché da qualche tempo gli stessi avevano notato alcuni strani movimenti del giovane: e così oggi, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, poi esteso anche all’abitazione del ventunenne, i militari dell’Arma hanno rinvenuto diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana, per un peso complessivo di circa ventitré grammi.

La sostanza era stata ben occultata dal ragazzo che aveva cercato di eludere un possibile controllo nascondendola in una cesta per i panni all’interno della propria abitazione.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dal Pubblico Ministero della Repubblica di Castrovillari, in attesa dell’udienza di convalida.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.