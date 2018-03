Attualmente vengono ritirati dal mercato i “Tagliacapelli regolabarba a vuoto SHBV

800 A1” della marca Silvercrest. Per un errore di produzione, in alcuni apparecchi

può verificarsi un incendio o un’esplosione durante la carica o durante il successivo

utilizzo. Lo riferisce la ditta TARGA, che prega pertanto i clienti di osservare

il richiamo e di non utilizzare gli articoli interessati, con codice articolo 290952

(targhetta sul lato inferiore dell’articolo). Gli articoli in questione, evidenzia

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono stati venduti

da Lidl e possono essere restituiti in tutti i punti vendita Lidl. Il prezzo di acquisto

verrà rimborsato anche senza presentazione dello scontrino.