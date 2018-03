Da qualche giorno circola sui nostri dispositivi un fantomatico messaggio che sarebbe

stato inviato nientepopodimeno che da “Mark, il direttore di Facebook” che invita

a condividere fra i nostri contatti la comunicazione di un aggiornamento che impedirebbe

di far diventare a pagamento i servizi del social network ed i relativi messaggini.

Niente di più falso! Si tratta di una delle solite e false “Catene di Sant’Antonio”

che – come abbiamo più volte segnalato noi dello “Sportello dei Diritti”

– ci vengono trasmesse attraverso falsi messaggi che ci persuadono a condividerle

per ottenere benefici che sono del tutto campati in aria perché non corrispondono

mai alla verità. Anche la Polizia Postale in data odierna ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook “_Commissariato di PS On Line – Italia_”

con il quale ha ricordato “Diffidate è solo la solita catena di S.Antonio.”.

È bene ricordare, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei

Diritti”, che Facebook almeno per il prossimo futuro e salvo diverse indicazioni

ufficiali degli sviluppatori e titolari del marchio, è un’applicazione completamente

gratuita. È evidente, quindi, che tutte queste “Catene di Sant’Antonio” sono

false e possono essere interrotte evitando semplicemente di condividerle.