La storia arriva dalla Gran Bretagna. Due piloti della compagnia britannica low cost

EasyJet sono stati sospesi immediatamente dal servizio perchè sorpresi a giocare

con un’app dei loro smartphone mentre erano ai comandi di un affollato volo fra Parigi

e Madrid. Lo ha comunicato l’azienda dopo che il caso era stato denunciato in prima

pagina da Sun e documentato da un video. Il video, fatto da uno dei due piloti all’altro

e poi finito sul web, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei

Diritti”, mostra in particolare uno dei due dimenarsi di fronte alla cloche

al ritmo di una specie di ballo e in collegamento con un gioco della piattaforma

Snapchat. Un comportamento «non accettabile» e da affrontare «con serietà» sul

piano disciplinare, ha commentato un portavoce di EasyJet confermando il provvedimento

punitivo, ma aggiungendo che la sicurezza del volo non risulta essere «mai stata

in pericolo». Il portavoce ha precisato che il siparietto è avvenuto mentre l’aereo

era in quota di crociera, con il pilota automatico inserito.