di Teresa Cosmano

Suona come un “Noi l’avevamo detto”, il manifesto che oggi campeggia sui muri di Cinquefrondi, targato Uniti per il popolo. Dopo il “mi dimetto, ma forse è meglio di no, quindi resto” del sindaco Michele Conia, Cascarano e company alzano il tiro ed accusano il primo cittadino di aver scambiato il municipio per la sede del suo partito, bollando la sua amministrazione come la peggiore nella storia della cittadina.

“Come avevamo ragionevolmente preannunciato – si legge nel manifesto – il Sindaco Conia ha revocato le sue dimissioni e con esse ha dato vita alla resa dei conti interna alla maggioranza. Alla faccia della prima Repubblica, della bassa politica e del teatrino! Quanto posto in essere dal Sindaco non trova precedenti nella storia politica della città. Il ‘Comandante’ ed alcuni suoi ‘marinai’ hanno confuso, ancora una volta, il Comune con la sede di Rinascita. In quasi tre anni di pessima amministrazione non hanno attuato niente di quanto promesso (acqua pubblica docet), anzi… continuano con le passerelle, il teatrino e gli aumenti di tutte le tasse. Siamo fortemente convinti, oggi come ieri, che questa sia la peggiore, disastrosa e deleteria maggioranza nella storia politica di Cinquefrondi. Il popolo cinquefrondese merita RISPETTO, RISULTATI E VERITA’!!!”. Detto questo, il gruppo di opposizione, annuncia che “con il coraggio, la competenza e la passione di sempre, continueremo a lottare contro la fallimentare (dis)amministrazione di Rinascita”, lasciando quindi intendere che sono già pronti a scendere in campo per le prossime elezioni comunali, siano esse tra due anni o forse prima (secondo quanto auspicano i “maligni”), sempre più intenzionati a rimettere il Comune nelle mani del loro leader Marco Cascarano.