Intimidazione nei confronti del sindaco di Cortale, Francesco Scalfaro, di 59 anni, eletto con una lista civica di centro sinistra. Persone non identificate hanno lasciato appesa al cancello della villa di Scalfaro, dove comunque il sindaco non risiede, una busta contenente un ordigno cui era stato attaccato, con nastro adesivo, un accendino. É stato lo stesso Scalfaro ad avvertire i carabinieri della Compagnia di Girifalco della presenza dell’ordigno. I militari, giunti sul posto, hanno circoscritto la zona ed eseguito i primi accertamenti. Sul posto sono arrivati poco dopo gli artificieri dell’Arma, che hanno rimosso l’ordigno e l’hanno poi fatto brillare in condizioni di sicurezza. Non è la prima volta che Scalfaro subisce minacce. I carabinieri non escludono, al momento, alcuna ipotesi circa il movente di quanto è accaduto. I militari stanno esaminando le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

ENZO BRUNO, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, esprime la propria solidarietà al sindaco di Cortale, Francesco Scalfaro, che ieri sera ha ritrovato una bomba carta davanti ad una villa di sua proprietà. “Ci troviamo davanti ad un atto vile che ha tutte le connotazioni di una intimidazione. Nell’attesa che le forze dell’ordine, che nei nostri territori continuano a svolgere uno straordinario operato di prevenzione, facciano chiarezza sull’ordigno ritrovato in una busta della spesa – dice ancora il presidente Bruno – esprimo la mia vicinanza a Francesco Scalfaro. Il sindaco di Cortale, persona affabile e operativa, che si è sempre contraddistinto come amministratore coerente e capace, ha improntato la propria azione amministrativa ed istituzionale ai valori della legalità e della trasparenza, oltre che alla partecipazione democratica. Sono certo che il sindaco di Cortale continuerà con determinazione nella propria attività quotidiana anche nella veste di presidente dell’Unione Comuni Monte Contessa, incarico che gli è stato di recente conferito con un ampio consenso. Scalfaro deve essere sicuro del fatto che avrà al proprio fianco le istituzioni, la società civile, l’imprenditoria sana, i cittadini che lo hanno sempre sostenuto. Non abbassiamo la testa – conclude il presidente della Provincia di Catanzaro – per il bene di questo nostro territorio che merita di sperare in un futuro libero prima di tutto da condizionamenti criminali”.



ANTONIO SCALZO (CONSIGLIERE REGIONALE PARTITO DEMOCRATICO)

“Esprimo la mia solidarietà a Francesco Scalfaro, sindaco di Cortale e presidente dell’Unione Comuni Monte Contessa, vittima di un’intimidazione grave che ci allarma fortemente. La bomba carta lasciata dinanzi all’abitazione del primo cittadino costituisce un messaggio inquietante, che condanno con fermezza e su cui auspico un pronto accertamento delle responsabilità da parte degli inquirenti”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Antonio Scalzo, che prosegue: “L’episodio si connota di particolare gravità sia per il ruolo istituzionale svolto da Scalfaro, sia perché va a colpire un amministratore serio e capace, che ha sempre operato mantenendo come bussola i principi di legalità e trasparenza nell’agire pubblico. Caratteristiche, queste, che Scalfaro incarna anche nel ruolo di rappresentante dell’Unione Comuni Monte Contessa. Nel rivolgere un pensiero di amicizia e vicinanza a Francesco Scalfaro – conclude Scalzo – lo invito ad andare avanti con coraggio e determinazione, nella consapevolezza che non lo lasceremo solo”.