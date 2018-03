Nell’interesse della sicurezza pubblica e in collaborazione con le autorità di regolamentazione dell’Unione europea competenti, Lenovo sta richiamando alcuni lotti di notebook ThinkPad X1 Carbon a causa di una vite non avvitata che potrebbe contribuire al surriscaldamento della batteria del notebook, rappresentando un potenziale rischio di incendio. Nello specifico “sussiste la possibilità di surriscaldamento con conseguente rischio di fusione della custodia di plastica, emissione di fumi e incendio”. Ad essere interessati, sono i portatili di quinta generazione (tipi: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) prodotti tra dicembre 2016 e ottobre 2017. Gli apparecchi sono stati venduti direttamente ai clienti, tramite partner commerciali o sul sito Lenovo.com. I clienti possono verificare se il loro notebook è coinvolto dal richiamo consultando il sito internet http://giovannidagata.voxmail.it/nl/pvufs6/knxtgq/w1br5l/uf/4/aHR0cHM6Ly9zdXBwb3J0Lmxlbm92by5jb20vY2gvaXQvc29sdXRpb25zL2h0NTA0NDUz?_d=32N&_c=66bd479e. Chi dispone di un portatile di questo tipo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, è invitato a disattivare il sistema, interrompere l’utilizzo dell’apparecchio e sottoporlo ad un servizio di verifica e di eventuale riparazione gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio di assistenza Lenovo.