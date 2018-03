Ha preso il via oggi pomeriggio, dalle ore 17.30 alle 19.30, l’innovativo progetto ribattezzato “Music on the bus”. Si tratta di una serie di appuntamenti musicali itineranti, promossi dall’Amministrazione comunale e dall’Atam con la collaborazione del media partner Radio Antenna Febea, ovvero concerti musicali che si svolgeranno a bordo dell’autobus di linea n. 28, con partenza dal capolinea dell’aeroporto dello Stretto.

Quest’oggi è stata la volta del Triplet acustic, trio composto da Noemi Rugolino (voce e percussioni), Jessica Grande (voce) e Chiara Rinciari (voce e chitarra). Sabato 31 marzo, giornata di Sabato santo, si esibiranno il soprano Carolina Scopelliti e il pianista Giuseppe Leoni. Il calendario di “Music on the bus” prevede poi, per il 7 aprile, il Trio jazz/Manouche con Daniele Siclari (chitarra), Nino Spezzano (Clarinetto) e Alessandro Calcaramo (chitarra). Il 14 aprile toccherà alla musica tradizionale calabrese: Peppe Sapone voce e tamburello, Paolo Paviglianiti alla chitarra e Francesco Marrara agli strumenti etnici. Gran finale il 25 aprile quando, in occasione della ricorrenza della Festa della liberazione, alla Stele del partigiano della Villa comunale, si terrà il concerto organizzato dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia, con la performance della cantautrice calabrese Francesca Prestia.

“E’ un’idea nuova, che abbiamo voluto lanciare perché siamo convinti che l’arte e la cultura possano essere

strumenti di grande valore in una chiave di marketing del servizio di trasporto locale – spiega l’assessore comunale alla Mobilità e ai Trasporti, Giuseppe Marino – . Riteniamo che, anche in questo modo, sia possibile incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico, incuriosendo l’utenza e facendo capire ai cittadini che i bus sono accoglienti e appartengono a ciascuno di noi. Quanto all’offerta musicale – conclude Marino – nel ringraziare il nostro media partner Antenna Febea, ritengo importante sottolineare la ricchezza della proposta, che spazia dal jazz alle note della nostra tradizione. Abbiamo pensato di soddisfare davvero tutti i gusti, all’insegna della varietà e, ovviamente, della qualità”.