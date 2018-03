di Giuseppe Campisi

Laureana di Borrello – Nuovo record regionale di categoria per la divisione “Compound over 20 Maschile” di tiro con l’arco. Lo ha stabilito l’atleta Giuseppe Ganino della Asd Aida– Tiro con l’arco 18059 di Laureana di Borrello realizzando ben 497 punti – nel corso del terzo Trofeo 3D svoltosi a Polistena nei giorni scorsi ed organizzato dall’Asd Queen Arco Club di Polistena– migliorando il precedente primato di 493 punti detenuto, per appena pochi giorni, da Olexandr Kononenko della Millennium Arco Club di Siderno.

Una soddisfazione per tutto l’ambiente ma per il coach dell’Aida Pasquale Demasi in particolare che, oltre a ringraziare per la vicinanza la Federazione Italiana di Tiro con l’arco ed il presidente regionale Giovanni Giarmoleo, ha tenuto altresì a sottolineare “gli sforzi – del proprio club sia in campo tecnico che organizzativo compiuto negli ultimi mesi – che stanno producendo ottimi risultati anche per la squadra compound e la prestazione di Ganino con il nuovo record regionale ne è la prova tangibile”. Demasi ha poi avuto parole di elogio per organizzatori ed atleti che – sebbene pronti a scontrarsi a suon di frecce e di podi nei percorsi regionali organizzati dalla FITARCO Calabria – hanno rivelato poi tutta la loro “sportività e l’affetto nell’abbraccio che ha coronato, durante la premiazione, una giornata splendida che ha visto moltissimi atleti venuti anche da fuori regione cimentarsi sul percorso di Polistena”.

Sentimenti di orgoglio e soddisfazione amplificati anche in vista del Campionato Italiano 3D che si svolgerà il prossimo 4 Agosto a Lago Laceno (Avellino) ai quali prenderà parte il team al completo del Compound dell’Asd Aida – Tiro con l’arco 18059 formato dagli atleti Giuseppe Ganino, Giuseppe Celano, Alessandro Albanese e Maria Demasi. Il tiro alle sagome 3D come tiro di campagna, (Hunter e Field), è una competizione che si svolge rievocando la caccia poiché si distende su terreni accidentati, in mezzo a boschi o aree di campagna vera e propria. Le particolari condizioni ambientali rendono questa competizione unica e di grande fascino e anche se il record di Ganino non viene registrato dalla FITARCO per questo tipo di competizione, giova far presente che si tratta del 13° punteggio assoluto realizzato in Italia, un risultato importante che contribuisce senz’altro a far crescere l’attenzione verso questo nobilissimo sport.