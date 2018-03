Tramite un’inserzione fasulla pubblicata in un sito internet di annunci un 27enne reggino ha simulato la vendita di una bicicletta elettrica per soli 250 euro, ma in realtà era una truffa. Quando un cliente ha abboccato, l’uomo incassato l’importo sulla sua carta prepagata ma non ha spedito la bicicletta ed è sparito nel nulla, nonostante le lamentele dell’acquirente. Il giovane, scoperto dai carabinieri della stazione di Casina, in provincia di Reggio Emilia, che hanno provveduto a denunciarlo alla Procura della Repubblica. La vittima è invece un 60enne reggiano, convinto di fare un affare.