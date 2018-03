Riceviamo e pubblichiamo:

Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Gioiosa Jonica

Maurizio Zavaglia

Al Sindaco del Comune di Gioiosa Jonica

Salvatore Fuda

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento del Consiglio Comunale, con richiesta di risposta scritta in merito alle condizioni di degrado e incuria della chiesetta all’interno del cimitero comunale

PREMESSO CHE:

In seguito a qualche segnalazione da parte di cittadini abbiamo verificato la situazione a dir poco indecorosa della suddetta cappella.

L’entrata ( un vecchio portone su cui è solo appeso un inutile lucchetto) è libera per chiunque.

Il tetto, le pareti, il pavimento sono in condizioni pietose.

Piccole casse di legno aperte, sfondate, dalle quali fuoriescono e si confondono le ossa di antiche spoglie, sono ammonticchiate in disordine.

L’ossario ,al quale si accede da una botola posta dietro il piccolo altare in rovina,versa nella più totale incuria , esposto com’è a periodici allagamenti per l’acqua piovana.

Le condizioni igienico-sanitarie sono di indubbia precarietà.

Non esiste impianto elettrico funzionante

CONSIDERATO CHE:

l’attuale Amministrazione comunale, nel suo

PROGRAMMA POLITICO-AMMINISTRATIVO per le ELEZIONI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 “GIOIOSA BENE COMUNE” ,

scriveva alla pagina 18, a proposito dei SERVIZI CIMITERIALI,

“L’area cimiteriale deve essere costantemente mantenuta nel decoro e nella pulizia che merita”

In precedenza l’attuale Sindaco insieme con l’attuale vice-sindaco, già consiglieri di minoranza,interrogavano l’allora Sindaco avv. Mazza(interrogazione del 19/2/2010 prot.2391) per sapere se fossero state

“intraprese delle iniziative specifiche per il recupero della piccola chiesetta presente all’interno del cimitero”

SI INTERROGA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER SAPERE:

se è a conoscenza delle condizioni di totale abbandono, precarietà e potenziale pericolo in cui si trova la cappella in oggetto;

quali impedimenti non hanno consentito in questi anni che la cappella fosse “costantemente mantenuta nel decoro e nella pulizia che merita”

se e quali azioni di ristrutturazione intende intraprendere o sollecitare, affinchè ,nella piena normalità e dignità,siano rese possibili le attività alle quali è destinata (celebrar messa nel periodo del novenario dei defunti; accogliere la salma prima della sepoltura;…)

se ha intenzione di ridare ordine e decoro all’ ossario che, in ogni caso, è pur sempre una sepoltura, anche se «comune».

Il Consigliere Riccardo Modafferi