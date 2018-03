Si svolgerà domani, alle ore 16.30, la rappresentazione della Via Crucis ad opera degli ospiti della struttura residenziale di riabilitazione psichiatrica, gestita dalla Cooperativa Humanitas. La rappresentazione si terrà all’aperto presso il giardino dell’ex ospedale a Cittanova ed impegnerà gli ospiti che da due mesi si preparano per tale evento guidati dalla volontaria dott.ssa Rita Frana. La Coopoerativa Humanitas opera nel campo della riabilitazione psichiatrica da ben 29 anni, già prima della chiusura dell’ospedale psichiatrico di Reggio Calabria ad oggi.

All’interno della struttura gli ospiti sono costantemente impegnati in diverse attività ludico ricreative, nel rispetto delle abilità e predisposizioni. I gruppi di lavoro sono nati spontaneamente e vanno dall’attività del riciclo di materiali poveri con la creazione di manufatti che vengono poi esposti e venduti nei vari mercatini. L’attività cognitiva curata dalla dott.ssa Rita Frana prevede gruppi di lettura, scrittura, riflessioni e commenti su diversi argomenti di cultura generale. Il gruppo “Siamo elastici” prevede tre volte a settimana passeggiate ed escursioni nei vari sentieri del comune di Cittanova, mentre il gruppo cucina prevede la preparazione di piatti e dolci tipici del luogo.

La Cooperativa Humanitas ha sempre operato nel rispetto e nel riconoscimento della dignità umana mettendo sempre al primo posto di ogni intervento la personalità e il rispetto alla persona in quanto individuo unico e irripetibile. Con molti sacrifici e impegno gli operatori si sono sempre adoperati al massimo per garantire benessere e professionalità anche se le istituzioni sembrano essere sordi ai bisogni delle cooperative sociali che sostituiscono famiglie e ospedali nella speranza di ridurre al massimo ricoveri e ospedalizzazioni. La Cooperativa Humanitas invita alla partecipazione in un ottica di comunione e condivisione attiva alla vita di comunità.

La Presidente

D.ssa Graziella Fuduli