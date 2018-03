Un proficuo incontro per una puntuale analisi quella tra il Sindaco di Reggio

Calabria Giuseppe Falcomatà, il consigliere delegato al Contenzioso

tributario, contrasto all’evasione e aumento della riscossione, Rocco

Albanese, e i vertici di Hermes, in testa l’Amministratore delegato

Giulio Tescione, per conoscere ed esaminare problemi e criticità della

società in house del Comune, e per incentivare e stimolare soluzioni,

offrendo il supporto necessario, soprattutto rispetto ai due grandi

problemi della città: il recupero dell’evasione e l’aumento della

riscossione.

Un meeting produttivo nel corso del quale il Primo

Cittadino ha ascoltato le problematiche esposte dai quadri,

relativamente all’organizzazione degli uffici e non solo.

“Tra i primi

provvedimenti da prendere – ha affermato Falcomatà – c’è quello di

rendere possibile la rateizzazione dei debiti accumulati per morosità.

Dobbiamo consentire ai cittadini, purtroppo già sofferenti a causa del

pesante carico fiscale e tributario, di adempiere, senza però gravare

troppo sul bilancio familiare”.

Al setaccio del Sindaco, dunque, le

criticità, nate recentemente o che si trascinano già da prima che

avvenisse la fusione che ha portato all’unione tra Reges e Recasi;

fusione che ha dato vita all’attuale Hermes Servizi Metropolitani, con

conseguente risparmio per le casse comunali in termini di costi di

gestione e che ha consentito il miglioramento del servizio per i

cittadini, oltre alla fondamentale conservazione dei livelli

occupazionali.

Un vero e proprio monitoraggio per offrire un servizio

puntuale ai cittadini, quello del Sindaco Falcomatà e del delegato

Albanese, che non vuol essere un unicum ma un vero e proprio

appuntamento.

“Questo è un metodo che ci diamo come Amministrazione,

con tutte le società in house del Comune – spiega il Primo Cittadino –

necessario per analizzare i passi compiuti, per una valorizzazione delle

società stesse, del personale e di tutte le risorse umane.

L’Amministrazione è sempre pronta a venire incontro in ogni modo alle

esigenze di efficientamento del servizio”.

“La lotta all’abusivismo e

all’evasione – ha affermato il delegato Albanese – costituiscono due

azioni necessarie e fondamentali che l’Amministrazione perseguirà sempre

più strenuamente, dalle quali tutti i cittadini onesti trarranno

giovamento in termini economici. Basilare, poi, la rimodulazione degli

uffici e la programmazione degli obiettivi a medio e lungo termine che

verificheremo ogni ultima decade del mese”.

Al termine della riunione

Falcomatà ha voluto compiere un giro degli uffici per avere una chiara

visione dell’organizzazione e del lavoro svolto, dagli sportelli sino

all’archivio, incontrando oltre ai dipendenti, anche utenti e cittadini

e raccogliendone le istanze.