Torna in libertà l’ex senatore Antonio Caridi, imputato nel maxi-processo “Gotha” contro la masso-‘ndrangheta “Gotha”. Il politico era in carcere dall’estate 2016, quando il Parlamento votò l’autorizzazione a procedere all’arresto, viste le gravi accuse mosse al politico dalla Dda di Reggio Calabria. Secondo l’accusa, Caridi sarebbe stato uno strumento attraverso il quale la cupola massonica della ‘ndrangheta avrebbe infiltrato le istituzioni. Dopo mesi di battaglia sulla misura cautelare comminata a Caridi, l’ex senatore del Gal è stato ora scarcerato essendo venuto meno il suo incarico pubblico, visto l’insediamento del nuovo Parlamento dopo il voto del 4 marzo. La posizione di Caridi sarebbe stata ridimensionata, come si evince dalla nota dei suoi avvocati difensori, Carlo Morace e Valerio Spigarelli: “Soddisfazione in relazione al provvedimento odierno con il quale il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere che, nell’agosto del 2016, aveva raggiunto l’allora senatore Antonio Caridi. Allo stesso tempo i difensori sottolineano che il provvedimento di oggi ha escluso la partecipazione di Antonio Caridi alla struttura segreta della ‘ndrangheta, al medesimo contestata nell’ambito del processo Gotha in corso di celebrazione a Reggio Calabria, e ne ha disposto la rimessione in libertà. Gli avvocati Morace e Spigarelli ribadiscono la ferma determinazione dell’imputato a far cadere ogni accusa nei suoi confronti”.