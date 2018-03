di Giuseppe Campisi

Cinquefrondi (RC) – Detto, fatto. Come preannunciato nella uscita pubblica di sabato scorso, i consiglieri Giuseppe Longo e Gabriella Valentino non hanno perso tempo ed hanno protocollato al Comune in data odierna una missiva indirizzata al sindaco ed alla segretaria comunale comunicando la costituzione di un nuovo gruppo consiliare. Il nuovo soggetto politico in seno al civico consesso – nato a margine della spaccatura di quella parte della maggioranza comprendente l’ex vicesindaco ed i due assessori Valentino e Sorbara che vedrà capogruppo proprio Longo – è stato denominato AutonomaMente quasi a voler sottolineare i valori di indipendenza e capacità di giudizio già evidenziati nel corso della conferenza pubblica da parte dei tre rispetto ad una presunta azione di corporativismo politico, in ossequio alle posizione del sindaco Conia, registrato invece dal resto della maggioranza dei consiglieri di Rinascita.

I tre fuoriusciti non hanno mancato, infatti, di ricordare come le scelte del sindaco di dimettersi, revocare le stesse dimissioni ed azzerare la giunta, siano state da loro subite e quanto vani si siano dimostrati i loro tentativi di farlo desistere a fronte di una incomprensibile indolenza del resto del gruppo di Rinascita che, secondo quanto spiegato pubblicamente, nascondeva il cavallo di Troia di un amaro redderationem. Ecco allora conclamarsi il “c’eravamo tanto amati”. La scelta di costituire un gruppo autonomo segna decisamente il passo ed apre un capitolo nuovo nello scenario politico cittadino. In questo modo Longo e Valentino si sono messi al riparo da eventuali altre “rappresaglie politiche” da parte dei componenti la maggioranza di Rinascita aprendo un proprio paracadute indipendente con il chiaro intento di preservarsi da ogni ordine di scuderia – che a quanto pare non potrà più contare sul loro apporto incondizionato – che potrebbe venire dall’alto così evitando scientemente non solo manovre di eterodirezione ma anche riservandosi la facoltà, sentendosi liberi da ogni vincolo, di avere piena autonomia decisionale votando, di volta in volta, a seconda dei casi e secondo coscienza in ciascun consiglio comunale.

“Il nostro lavoro sarà svolto in continuità a quanto fatto sino ad oggi all’interno del Consiglio, e continuerà ad essere sempre ispirato dal gran senso di responsabilità e massimo impegno” hanno scritto i due motivando la loro decisione specificando però “nel rispetto del mandato ricevuto dai nostri elettori e nell’esclusivo interesse della comunità cinquefrondese, manterremo un ruolo costruttivo, non per concessione data, ma per scelta e coerenza”. Insomma, un modo elegante per dire che faranno valere le loro valutazioni critiche rispetto ai temi proposti dalla maggioranza di governo non già facendo opposizione preconcetta ma tenendo ben distinto il loro voto son solo da quello della stessa maggioranza di cui potrebbero essere intesi, talvolta, quale appendice correntizia ma anche da quello delle altre rappresentanze di minoranza facenti capo ad Upp e Pd. Si profilano all’orizzonte, dunque, consigli comunali non troppo agevoli –che, sulla scorta del mala tempora currunt ciceroniano,dovrebbero perdurare per un altro biennio se il Vietnam consiliare non riverbererà prima i suoi effetti – e certamente non privi di critiche e pericolosi contorni di strumentalizzazionia valersi sotto il profilo delle determinazioni e dei rapporti personali.