Rinnovate le cariche del coordinamento Coldiretti donne impresa Reggio Calabria

Coldiretti Donne Impresa è l’articolazione organizzativa delle donne associate alla Coldiretti.

Si propone le seguenti finalità:

• Promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura e nel mondo rurale;

• Elaborare indicazioni e proposte in materia di politiche sociali, a partire dall’analisi della realtà femminile agricola e del mondo rurale;

• Realizzare attività culturali e di comunicazione verso i consumatori e la società;

• Promuovere la partecipazione femminile all’azione sindacale di Coldiretti;

• Rappresentare Coldiretti nelle istituzioni della parità e negli organismi per le politiche femminili;

• Collaborare alla concreta attuazione dell’impegno sulle pari opportunità di cui all’art. 31 dello Statuto Confederale.

Il 26 marzo 2018, si è svolto il Forum di Donne Impresa Coldiretti Reggio Calabria per eleggere il Coordinamento e la Responsabile.

All’incontro hanno partecipato anche il Presidente Provinciale Stefano Bivone, il Vicepresidente Domenico Lazzaro, il Direttore Pietro Sirianni ed il Vicedirettore Antonio Maesano.

Il Presidente Bivone porta i saluti ed illustra alle partecipanti l’attività svolta dalla Federazione ed il programma delle attività per il prossimo futuro, in particolare sul Villaggio Coldiretti a Bari che si svolgerà il 27-28-29 aprile.

Il Direttore Sirianni illustra alle imprenditrici le finalità del Forum e l’importanza del contributo che il Coordinamento di Donne Impresa potrà dare per il raggiungimento degli obiettivi della Federazione Provinciale riguardo al progetto della Filiera Agricola Italiana.

Ringrazia per l’operato la responsabile uscente signora Elvira Leuzzi che ha coordinato con professionalità e sapienza l’attività di Donne Impresa Reggio Calabria.

Verificata la professionalità e la disponibilità, il Forum elegge il Coordinamento, vengono elette le seguenti imprenditrici: Arfuso Giuseppina, Calabrò Carmelina, Ceravolo Faustina, D’Andrea Mariella, Guerrera Placidia, Guerrera Giuseppina, Guadagnino Giuseppina, Leuzzi Elvira, Licastro Rita, Pansera Rossana, Papalia Maria Rosa, Papalia Sara, Procopio Simona, Perucca Rita, Romeo Paola, Scriva Caterina. Il Cordinamento all’unanimità nomina responsabile Provinciale Maria Rosa Papalia e vice responsabili le imprenditrici Giuseppina Arfuso e Simona Procopio.

Nella stessa seduta vengono nominate le proprie rappresentanti in seno al Coordinamento regionale di Coldiretti Donne Impresa, faranno parte del Coordinamento regionale : la Responsabile Maria Rosa Papalia, Rita Licastro e Placidia Guerrera.

Il Presidente Bivone porge gli auguri della Coldiretti provinciale alle nuove elette sottolineando il ruolo importante delle imprenditrici agricole nelle attività legate alla multifunzionalità ed allo sviluppo rurale.

La neoeletta Responsabile, ringrazia per la fiducia e si impegna a svolgere il ruolo con dedizione.

Maria Rosa Papalia è una Imprenditrice di Delianuova, comune agricolo alle pendici dell’Aspromonte, impegnata in attività sociali nel proprio comune, è presidente di una cooperativa sociale al femminile alla quale aderiscono settantacinque donne. Nella sua azienda di circa 40 ettari, produce ortaggi, kiwi, castagne, gli ortaggi in parte vengono trasformati nel proprio laboratorio in conserve. L’azienda è accreditata a Campagna Amica e partecipa agli agrimercati.