E si tirano le somme di una stagione natatoria primaverile, quella dell’Asi Calabria, che si apre sotto i migliori auspici.

Conclusa la prima tappa della Spring Season registrando successi in termini gradimento e di pubblico. Il Parco Caserta, nel cuore del centro reggino, è stata la splendida cornice delle gare che hanno coinvolto quasi 400 atleti provenienti da tutta la regione.

Così la Coppa Asi va alla Thrylos con 1400 punti, prima classificata; seconda, a pochi punti di distanza, Pianeta Sport con 1360 punti e, sul podio, con 1150 punti, grande rivelazione della stagione, la reggina Andrea Maria. Quarta nella classifica generale delle società è Fondazione Marino, quinta Sporting Club Ardore, poi Hipponion, Sporting Club Calabria, Akheilos, Swim Gym Kaulon e Italiaca Sport.

Una piccola anticipazione: importanti cambiamenti nelle categorie sono previsti per il prossimo anno. Verrà ristrettala la categoria Master con lo scopo di valorizzare maggiormente gli atleti partecipanti.

Organizzazione impeccabile, dunque, come ormai consuetudine, che si rinnova, con agevolazioni per i piccoli atleti che hanno gareggiato in orari pomeridiani, e si migliora, le gare, infatti, sono terminate mezz’ora prima del previsto, segno tangibile che l’organizzazione scorre perfettamente, come un orologio svizzero, a tutto beneficio di atleti e famiglie.

Soddisfazione massima del coordinatore Giuseppe Gangemi, responsabile regionale di Asi Nuoto, che oggi raccoglie i frutti di uno staff attento, preparato e professionale indispensabile per la riuscita dell’evento.

Archiviato questo primo step primaverile attenzione puntata alla prossima tappa, l’ultima della stagione, determinante, perché chiuderà le fasi intermedie prima della finale regionale, determinando gli atleti che ne avranno accesso.