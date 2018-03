I ragazzi del Rugby Palmi continuano a vincere e a dare grandi soddisfazioni portando alto il nome della città!

Nel raggruppamento under12 disputato a Rende nel campo “Tonino Mazzuca” tra la società palmese, il Rugby Rende e l’IC Spirito Santo Cosenza, i giovani del rugby Palmi, allenati da Alberto Arcuri e da Simona Mette, hanno stravinto il triangolare tornando imbattuti a casa.

L’attività sportiva lontano dal campo casalingo rientra nell’ambito del progetto di crescita e rilancio del rugby a Palmi che vedrà l’anno prossimo giocare la prima squadra in serie C2. La dirigente e allenatore Simona Mette ha commentato la vittoria come “il segno che il rugby a Palmi sta tornando, grazia all’impegno serio e concreto di tutta la dirigenza che giorno dopo giorno sta costruendo, partendo dalle scuole, un progetto serio ed ambizioso che si consolida sempre di più grazie alle belle vittorie riportate sino ad oggi in tutte le categorie”.

Inoltre, il delegato FIR Calabria, Salvatore Pezzano, che ha curato l’intera iniziativa, ha sottolineato che l’intera federazione sta spingendo affinchè in Calabria si possa tornare a giocare a rugby in modo serio e nelle massime categorie, stando al fianco delle realtà che ogni giorno nascono e si appassionano a questo sport. Subito dopo Pasqua ci sarà un altro appuntamento di prestigio per il rugby calabrese, stante lo svolgimento della Coppa di Calabria a 7, che vedrà impegnate tutte le società calabresi, tra cui il Rugby Palmi ASD, che ancora una volta tenterà di tenere alto il nome della città.