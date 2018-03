“Venuto a conoscenza delle difficoltà sorte in seno all’Asp di Cosenza relativamente

al test diagnostico per la prevenzione del tumore del collo dell’utero (PAP test),

ho depositato stamattina apposita interrogazione consiliare per richiedere lumi sulla

vicenda all’Esecutivo Regionale e il Dipartimento Salute”. È quanto dichiara il consigliere

Bevacqua, il quale così prosegue: “Sappiamo bene come il tumore in questione sia

al secondo posto nel mondo, dopo quello della mammella, tra i tumori che colpiscono

le donne e, altrettanto bene siamo al corrente di come una diagnosi precoce sia essenziale

per la salvezza di migliaia di vite. Per garantire equità nell’accesso a una diagnosi

precoce, il Servizio sanitario nazionale ha avviato uno specifico programma di screening

affidato alla programmazione regionale, cui l’ASP di Cosenza ha prontamente aderito.

Con una non meglio motivata circolare dell’estate scorsa, però, l’ASP di Cosenza

ha limitato a 20 mensili il numero di pap test con esenzione ticket che i Consultori

familiari sono abilitati ad effettuare”. È bene rilevare – continua Bevacqua – che

il tumore del collo dell’utero è l’unica neoplasia a mostrare i più alti tassi di

mortalità proprio nel sud Italia, evidenziandosi uno stretto legame con il gradiente

economico, nel senso che risulta negativamente associato allo stato socio- economico

dei soggetti interessati. Il Consultorio Familiare, d’altronde, trova la sua ragion

d’essere proprio nell’accoglienza della donna e ha il dovere di indurre alla prevenzione,

non di scoraggiarla”. “Ecco perché – conclude Bevacqua – ho inteso rivolgermi formalmente

alle competenti autorità regionali per chiedere loro se sono al corrente della situazione

venutasi a creare in relazione al bacino di utenza dell’ASP di Cosenza e per conoscere

quali misure hanno intrapreso e intendono intraprendere per sollecitare il ripristino

dell’efficacia di un diritto alla prevenzione gratuita che risulta fondamentale e

irrinunciabile per la salute della donna”.