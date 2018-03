Entro l’estate partiranno i lavori di ripristino strutturale del pontino sito in località Solleria, nella zona industriale di Marcellinara oltre che la manutenzione della Strada provinciale 168/1. A darne notizia il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Ciccio Severino che questa mattina lo hanno comunicato al sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo e al consigliere comunale Giovanni Torcasio.

“Nei giorni scorsi, infatti, il settore Infrastrutture della Provincia di Catanzaro ha espletato la gara per questi importanti lavori – spiegano il presidente Bruno e il consigliere Severino – che consentiranno di eliminare le infiltrazioni di acque meteoriche nonché lavori a salvaguardia della conservazione del pontino, ripristinando le condizioni di sicurezza e percorribilità dell’arteria che rappresenta l’unica alternativa alla SS280 dei Due Mari, inibita al transito nei mesi scorsi per consentire le necessarie verifiche tecniche al fine di accertare le reali condizioni del ponte “Calderaro”. “Restituire la fruibilità di questa strada provinciale e quindi superare le criticità che hanno creato disagi al comprensorio è stato l’obiettivo che abbiamo perseguito con grande determinazione – affermano ancora il presidente Bruno e il delegato alla Viabilità Severino – nonostante le tante difficoltà economiche che continuano a segnare la vita finanziaria e amministrativa delle Province che invece vedono proprio la viabilità tra le funzioni fondamentali da garantire. Viabilità e anche edilizia scolastica che tradotto in pratica significa avere la responsabilità della sicurezza dei cittadini. Continueremo a garantire il massimo impegno”.