Cittadinanzattiva Gioia Tauro, con una missiva indirizzata alla Commissione Straordinaria del Comune e al Comando della Polizia Municipale, segnala la situazione incresciosa della presenza di mini discariche, alimentate da incivili, in prossimità della Parrocchia Maria Santissima di Portosalvo, nei pressi dell’ingresso della Scuola Materna Stella Maris in via Magenta e della Scuola Materna “F. Tripodi” sita in via Asmara.

“Tali gesti – dichiarano i rappresentanti di Cittadinanzattiva Gioia Tauro – che condanniamo fermamente in qualsiasi punto della città vengano compiuti, sono maggiormente da condannare in quanto compiuti nei pressi di luoghi che i bambini e ragazzi utilizzano come oratorio, aule di catechismo nonché sedi di scuole”.

“Chiediamo pertanto – conclude la nota – un immediato intervento affinché vengano perseguiti gli autori di questi gesti incivili applicando quanto previsto dalla Vs. ordinanza nr.3 del 06/07/2017. Ai cittadini onesti chiediamo di essere vigili, attivi, non girarsi dall’altra parte e far finta di non vedere, ma di contrastare fermamente queste azioni perché l’inciviltà di pochi non può certo intaccare chi incivile non lo è”.