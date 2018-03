di Sigfrido Parrello

PALMI (RC) – Sarà il Signor Sajmir Kumara della Sezione AIA di Verona a dirigere Troina-Palmese, gara in calendario alla dodicesima del girone di ritorno che verrà giocata al “Silvio Proto” di Troina, cittadina che si trova al centro della Sicilia in provincia di Enna, nel turno infrasettimanale, anticipata al giovedì che precede la Santa Pasqua, giorno in cui il campionato osserverà un turno di stop. Ecco tutte le designazioni arbitrali delle gare valide per la 12^ Giornata del Girone di ritorno del Campionato Nazionale di Serie D, Girone I, che si

giocheranno giovedi 29 Marzo 2018 con calcio d’inizio alle ore 15:00:

ACIREALE – SANCATALDESE: Roberto Lovison di Padova (Alberto Lo Presti di Messina e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto).

MESSINA – ERCOLANESE: Marco Emmanuele di Pisa (Simone Petracca di Lecce e Najib Lafandi di Locri).

CITTANOVESE – ISOLA CAPO RIZZUTO: Edoardo Gianquinto di Trapani (Rosy Floriana Barbata di Trapani e Santino Spina di Palermo).

GELA – PACECO: Fabio Catani di Fermo (Andrea Mastrosimone di Rimini e Roberto Alabiso di Genova).

GELBISON VALLO DELLA LUCANIA – EBOLITANA: Emanuele Bracaccini di Macerata (Antonio Portella di Frattamaggiore e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore).

PORTICI – NOCERINA: Alessandro Di Graci di Como (Stefano Baldissin di Novi Ligure e Matteo Gavazza di Chiavari).

ROCCELLA – iGEA VIRTUS BARCELLONA: Claudio Panettella di Bari (Giuseppe Facchini di Parma e Enrico Repetto di Bolzano).

TROINA – U.S. PALMESE 1912: Sajmir Kumara di Verona (Marco Belsanti di Bari e Riccardo Pintaudi di Pesaro).

VIBONESE – PALAZZOLO: Giuseppe Collu di Cagliari (Francesco Valente di Roma 2 e Mattia Bartolomucci di Ciampino).