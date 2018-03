TAURIANOVA – Le forze politiche taurianovesi tornano in aula per affrontare tematiche che riguardano da vicino gli interessi della comunità. Domattina, infatti, alle 9, nell’aula consiliare, i consiglieri di maggioranza ed opposizione daranno vita ad una nuova pagina del dibattito amministrativo cittadino. Previsti nove punti all’ordine del giorno:

– Approvazione verbali sedute precedenti (Proc. Verb. RG n. 14/2017 e Proc.Verb. RG n. 1/2018);

– Interpellanza a firma del consigliere Perri relativa a posizionamento pensiline;

– Mozione riqualificazione e rivitalizzazione zona centro a firma del consigliere Scarfò;

– Ratifica variazione bilancio approvata con deliberazione G. C. n. 38 del 13/3/2018;

– Modifica della deliberazione C. C. n. 73/2017 “Attivazione entrate proprie”;

– Approvazione rettifiche al conto economico e allo stato patrimoniale esercizio 2016;

– Approvazione “Regolamento degli orti urbani”;

– Cessione gratuita area al Comune ditta Eurospin;

– Cessione gratuita aree al Comune frazione Amato.