Il senatore Giuseppe Auddino (M5S) esprime la propria soddisfazione per il recente successo ottenuto al concorso bandistico internazionale “Flicorno d’Oro” di Riva del Garda (TN) sia dall’Orchestra Giovanile di Fiati “G. Scerra” di Delianuova, diretta dal M° Gaetano Pisano, dove ha conseguito il primo premio nella prima categoria ed il prestigioso trofeo “Flicorno d’Oro 2018” per aver raggiunto il massimo punteggio tra le bande partecipanti alla manifestazione, sia dalla Banda Giovanile di Melicucco, diretta dal M° Michele Napoli, classficatasi al primo posto nella terza categoria dello stesso concorso. Questi giovani artisti, accomunati da grande passione e talento, nonostante le difficoltà in cui versa la nostra terra, mostrano quel desiderio di riscatto che il loro costante impegno e la lungimirante perseveranza dei propri maestri alimentano proficuamente.