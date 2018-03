Nella Regione Calabria non c’è solo burocrazia che rallenta, ma ci sono anche

eccellenze. Una di queste, stando ai risultati conseguiti nel corso degli anni, è

sicuramente la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale (S.T.V.).

Dopo aver azzerato già nel 2016 tutto l’arretrato delle pratiche che richiedevano

il parere di valutazione ambientale – alcune addirittura datate 2009 -, il Dipartimento

Ambiente e Territorio è ad oggi in linea con lo svolgimento dei procedimenti di

valutazione ambientale.

Con D.P.G.R. n. 14 del 12 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato l’atto

di indirizzo per l’accelerazione delle procedure di valutazione VAS-VIA-AIA-VI.

Da quel momento, la S.T.V., ha portato a termine oltre 500 procedimenti. Un vero

e proprio successo, in termini di istruttoria dei progetti, se si pensa che l’organismo

tecnico, istituito presso il Dipartimento Ambiente e Territorio, è costituito da

personale tecnico interno, finalizzato alla emissione di pareri tecnici attinenti

alle Valutazione di Incidenza (VI), alle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA),

alle Verifiche di Assoggettabilità (Screening) a VIA, ad Autorizzazione Integrata

Ambientale (AIA) ed alle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) che si riferiscono

ai Piani ed ai Programmi sottoposti al vaglio della Regione Calabria. Durante questi

mesi la Struttura tecnica ha fornito supporto in fase di analisi degli impatti ambientali

alle società proponenti con numerosissime audizioni presso i propri uffici ubicati

nella Cittadella regionale. L’efficace modello adottato consente, oggi, di dare

alla Calabria un impulso positivo in tale ambito assicurando riscontri in materia

di pareri ambientali entro i termini fissati dalla legge. Oggi, il Dipartimento Ambiente

e Territorio riesce a garantire la chiusura dei procedimenti autorizzativi in tempi

ragionevoli ed accettabili. Per quanto riguarda le valutazioni ambientali si è aperta,

dunque, una nuova fase che spero contagi altri settori che attendono un deciso rilancio.

Consigliere regionale Giuseppe Aieta