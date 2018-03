ROSSANO (Cs) – Il Sindaco Stefano MASCARO insieme alla Giunta e alla presidente del Consiglio Comunale Rosellina MADEO questa mattina (mercoledì 28) hanno accolto il neo Commissario Prefettizio della Città Unica Corigliano – Rossano Domenico BAGNATO. Ad accompagnare BAGNATO, che ha fatto prima tappa nella Città di CORIGLIANO, c’erano anche il Sindaco Giuseppe GERACI, il vicesindaco Franco ORANGES, l’assessore Tommaso MINGRONE e i revisori dei conti del Comune di CORIGLIANO. La Presidente MADEO ha dato al Commissario Prefettizio il benvenuto a nome dei consiglieri comunali cogliendo l’occasione per richiedere allo stesso, a nome dell’Assise, un incontro ufficiale rispetto al quale quest’ultimo ha espresso ampia disponibilità. MASCARO ha, quindi, presentato al Commissario il Segretario Generale dell’Ente Nicola MIDDONNO, i dirigenti comunali Giuseppe PASSAVANTI, Giuseppe GRAZIANI e Antonio LE FOSSE e, a nome dell’Amministrazione Comunale, come segno di benvenuto nella Città del Codex, ha donato sia a BAGNATO sia a GERACI la prestigiosa Storia di Rossano di Alfredo GRADILONE. Il Primo Cittadino ha poi accompagnato BAGNATO e la delegazione istituzionale di CORIGLIANO nella visita della Sala Consiliare, di Piazza Steri e di Palazzo San Bernardino, in attesa dell’arrivo del Prefetto di Cosenza Gianfranco TOMAO che ha raggiunto i Sindaci ed il Commissario in tarda mattinata. In occasione di questa prima visita della Città Unica a Rossano è stato inaugurata la nuova ed elegante Sala di Rappresentanza del Palazzo di Città arredata grazie ad una recente donazione di mobili di prestigio (poltrone, divani, quadri, specchi, marmi e applique) dell’avvocato Giuseppe ZUMPANO all’ente, con i quali si è arricchito ulteriormente il patrimonio immobiliare comunale.