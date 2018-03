ROSSANO (Cs) – In un anno e mezzo di governo, nonostante

tutte le difficoltà ed emergenze che abbiamo dovuto e saputo affrontare, abbiamo

anche contribuito a dimostrare, attraverso la messa in atto di iniziative di

comunicazione strategica e di marketing territoriale senza precedenti, che come Città

d’arte, insieme a tutto il territorio, abbiamo le carte in regola per intercettare, nei

prossimi mesi ed anni, il grande flusso ed indotto turistico che già oggi non può essere

più gestito e sopportato nelle regioni limitrofe, PUGLIA e BASILICATA in primis,

guardando soprattutto a ciò che sta accadendo e dovrà ancora determinarsi con

MATERA 2019 – Capitale della Cultura. Investire, quindi, nella formazione di giovani

professionalità diventa indispensabile per governare questa sfida che la Città unica

CORIGLIANO – ROSSANO non potrà non cogliere.

È quanto ha dichiarato il Sindaco Stefano MASCARO intervenendo ieri (martedì 27) insieme

all’assessore alle politiche comunitarie Serena FLOTTA all’evento di presentazione dei risultati del

PLL – PIANO LOCALE PER IL LAVORO TERRE JONICHE SILANE. All’incontro erano presenti

anche le tutor referenti per la Regione Calabria Caterina NANO ed Emilia MAZZEI.

L’obiettivo – ha aggiunto la FLOTTA – era quello di creare un punto di incontro tra le rea ltà

produttive e queste giovani professionalità. Ci siamo riusciti e per questo non possiamo che

ringraziare quanti hanno contribuito a questo risultato che dovrà essere punto di partenza per

future occasioni ed opportunità di sviluppo per questo territorio.

Coordinati da Benedetta DE VITA responsabile dell’Ufficio Europa e che ha seguito l’animazione

territoriale che coinvolge 19 comuni, schierati al tavolo della presidenza, sono intervenuti per

presentare gli obiettivi dei propri progetti i 9 titolari dei voucher finanziati dalla Regione che

in questi mesi hanno sviluppato, perfezionato, concretizzato e messo in rete, all’interno e al fianco

delle aziende che hanno aderito, le proprie proposte.

La realizzazione di story telling delle famiglie storiche del territorio, espressione di

un’identità che non può essere dimenticata (Erminia MADEO); un progetto di autoimpiego che

prevede la creazione di un’impresa di servizi con piattaforma web che coinvolga attività ricettive

legate al turismo eco-sostenibile (Giuseppe VILLELLA); trasferire le competenze acquisite e

in fase di perfezionamento nella valorizzazione digitale del branding (Massimiliano

CANDIA); creare una filiera di attori pubblici e privati che favorisca la fruizione del territorio e

porti vantaggi sia dal lato della domanda che dell’offerta turistica (Veronica COMITE); creare un

distretto turistico-culturale tra comuni, associazioni, imprese per migliorare la vivibilità ed

il godimento sostenibile delle realtà urbane aderenti (Silvio SOMMARIO); istituzionalizzare un

processo di sviluppo dal basso che possa dare lustro a questa terra (Preziosa FILIPPELLI);

formazione di una figura tecnica professionale in grado di offrire una consulenza

completa alle aziende agricole, dalla coltivazione alla commercializzazione dei prodotti

(Carmine NOVELLIS); costruire e promuovere itinerari tematici meglio conosciuti come

percorsi enogastronomici e promuovere la coesione tra diversi soggetti economici per la creazione

di una rete di imprese (Achiropita SOMMARIO); realizzazione di un’agenzia di

comunicazione integrata, aule multimediali, studio di produzione e registrazione e co-working

space (Giovanni MADEO).