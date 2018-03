Si è portata all’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Corigliano Calabro

una problematica presente da tempo lungo la Via Berlinguer dello scalo cittadino.

Lungo il lato destro, per chi proviene da via Fontanelle, della carreggiata stradale

di Via Berlinguer, si può notare la presenza di un canalone di scolo di acqua, visibile

ad occhio nudo, essendo di vaste dimensioni.

La problematica che solleva il Presidente dell’associazione Fidelitas, l’avvocato

Giuseppe Vena , coadiuvato da molti soci , all’Amministrazione Comunale è che il

citato canalone – che si presenta incastonato, a poca distanza tra i palazzi ivi

ubicati ove, tra l’altro, vi sono anche attività commerciali – non essendo coperto,

oltre ad essere in bruttura per l’immagine estetica del Paese, può rappresentare

un pericolo per i bambini che giocano nelle vicinanze ed un richiamo, specie nel

periodo estivo, di zanzare ed altri insetti oltrechè di cattivo odore laddove vi

sia un ristagno di acqua.

L’avvocato Giuseppe Vena ed i soci dell’associazione Fidelitas, sempre attenti alle

problematiche del Paese, nell’interesse della cittadinanza, hanno chiesto all’Amministrazione

Comunale di attivarsi, per far realizzare la copertura della struttura di scolo in

esame.