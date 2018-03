Anche quest’anno l’A.S.D. Lamezia Volley ha ricevuto dalla Fipav, rappresentata per l’occasione da Stefano Bellotti, Andrea Lucchetta e dal pres. prov. Cz Emilio Grandinetti, il marchio di qualità argento per il settore giovanile. Il presidente Mauro Davoli insieme a Francesco Piccioni hanno ritirato il premio riconosciuto per gli ottimi risultati conseguiti in ambito provinciale e regionale negli ultimi anni. Un prestigioso riconoscimento, quindi, al progetto giovanile targato Lamezia Volley, grazie alla sinergia con la Spike Lamezia, che da quest’anno si è ulteriormente rafforzato con la creazione del consorzio VolleYnsieme che coinvolge anche la Raffaele Lamezia. Premiata, dunque, la scelta di unire le forze e puntare sulla qualità del lavoro dello staff tecnico.